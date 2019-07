Sanità Lazio: Vincenzi (Pd), è tempo di uscire da commissariamento e investire su futuro

- Per la sanità del Lazio è tempo di uscire dal commissariamento e investire nel futuro della salute nel Lazio. E' quanto dichiara in una nota Marco Vincenzi, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale del Lazio. "I sacrifici che abbiamo chiesto alle cittadine e ai cittadini e alle lavoratrici e ai lavoratori della sanità della nostra Regione ci hanno permesso - prosegue -, dopo 11 lunghi e duri anni di severi controlli sulla spesa e all'indomani della riunione del tavolo tecnico di rientro tenutosi al ministero della Salute, di poter finalmente chiedere al consiglio dei ministri di porre termine al commissariamento della Sanità laziale, per permettere agli organi di governo della Regione Lazio di riprendere una gestione ordinaria del Servizio Sanitario, con finalmente la possibilità di tornare ad un lavoro di programmazione e gestione con l'obiettivo di sviluppare e potenziare la sanità territoriale, domiciliare e i servizi di prossimità, per arrivare a garantire a tutti i cittadini del Lazio un'assistenza primaria h 24, 7 giorni su 7, grazie alla rete dei servizi sanitari territoriali". (segue) (Com)