Sanità Lazio: Vincenzi (Pd), è tempo di uscire da commissariamento e investire su futuro (2)

- Vincenzi chiarisce: "In quest'ottica di miglioramento la Regione Lazio compie un'ulteriore azione che investe sul futuro, sulla salute dei cittadini e, dopo aver già eliminato nel 2016 il ticket di 15 euro di compartecipazione alla spesa sanitaria sulla diagnostica, abroga anche l'ingiusta tassa del superticket nazionale, quei 10 euro in più che gravavano sulle ricette sanitarie per la specialistica ambulatoriale di più di 400mila persone, tra cui over 60 con reddito familiare inferiore a 36mila euro, minori ospitati in strutture residenziali socio assistenziali, donne vittime di violenza e figli minori a carico, minori in affidamento familiare, cittadini europei indigenti non iscritti al Servizio sanitario nazionale". E conclude: "Un'ottima notizia che va nella direzione dell'auspicato rilancio del servizio sanitario pubblico nella nostra regione e che siamo certi proseguirà ora lavorando per l'implementazione di qualità e servizi". (Com)