Sanità Lazio: M5s, maggioranza consiglio Regione boccia atti per prevenzione e lotta tumori (2)

- "Persino l'ordine del giorno sull'applicazione della legge in materia di salute nello sport che prevede - continua il M5s Lazio - la creazione del libretto sanitario telematico dello sportivo, presentato dalla nostra consigliera Francesca De Vito, è stato bocciato senza alcuna remora. Oltre all'ordine del giorno che ricalca il senso dell'intervento della consigliera e capogruppo Roberta Lombardi, presentato da Devid Porrello: un atto fondamentale sul commissariamento politico del commissario alla sanità, ovvero Zingaretti, come esposto oggi in consiglio dal gruppo 5Stelle. Un atto che non ha la pretesa di escludere il commissario ma di condividere le scelte che il commissario ad acta è portato a fare sull'uscita o meno dal commissariamento e dal piano di rientro per la nostra Regione: anche qui una bocciatura senza discussione e che ci mette nelle condizioni di capire che la maggioranza in Regione Lazio, vuole lavorare da sola, senza alcun contributo da parte delle altre forze politiche. È grave l'atteggiamento del Partito democratico in aula, perché - aggiunge il M5s Lazio - dimostra di non avere a cuore, ancora una volta, la prevenzione nella lotta al cancro del seno in uno dei pochi centri di eccellenza, un luogo davvero deputato all'assistenza territoriale tanto declamata dalla giunta Zingaretti; di non interessarsi alla battaglia contro i tumori, tout court; e di non avere interesse al lavoro collettivo e democratico all'interno di un organo di discussione come il consiglio regionale. Ordini del giorno, lo ricordiamo, che persino il centrodestra - conclude la nota - aveva sostenuto anche con dichiarazioni di voto a sostegno". (Com)