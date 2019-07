Incendi: Coldiretti Lazio, al via accordo con Protezione civile regionale

- E' stato siglato questa mattina, in occasione della finale del concorso "Oscar green 2019", un protocollo d'intesa firmato dalla Coldiretti Lazio e dall'Agenzia regionale di Protezione civile per una serie di attività finalizzate alla prevenzione, al contrasto degli incendi e al soccorso nelle fasi di emergenza. L'accordo, che avrà una durata di 3 anni, prevede il supporto operativo degli imprenditori agricoli per l'apertura di fasce taglia fuoco (sotto l'indicazione delle strutture della Protezione Civile), per la riduzione del rischio incendio e per gli incendi di interfaccia che minacciano di interessare aree urbano-rurali. Il protocollo prevede la collaborazione degli agricoltori in progetti sperimentali e innovativi e la promozione da parte di Coldiretti Lazio di campagne di informazione e sensibilizzazione, anche nelle scuole, sul rispetto ambientale. Gli imprenditori agricoli potranno aderire su base volontaria, iscrivendosi a un apposito albo che Coldiretti Lazio metterà a disposizione della Protezione civile regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. (segue) (Com)