Forza Italia: Sammarco (FI), dopo appello Berlusconi migliaia di militanti ripartono con speranza nuova

- Dopo l'appello di Silvio Berlusconi "migliaia di militanti dai territori ripartono con una speranza rinnovata e ripartono dai contenuti per riprendere quella rivoluzione liberale interrotta". Così Gianni Sammarco responsabile della comunicazione di Forza Italia Lazio commenta le parole di Berlusconi e aggiunge: "L'altra Italia. Berlusconi richiama il proprio popolo all'impegno e alla lotta. E anche questa volta non ci deluderà, non lo deluderemo". (Com)