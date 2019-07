Bilancio Roma: Celli (Civica), dietro assestamento rinvio di opere strategiche, M5s blocca Capitale (2)

- Celli prosegue: "Se ciò accadesse in un contesto gestionale di ordinarietà rispetto al livello qualitativo dell'attività amministrativa, sia per i servizi ai cittadini, sia per gli interventi infrastrutturali realizzati, nessuno solleverebbe grosse critiche. Anzi, spostare e riposizionare somme sarebbe quasi normale. Purtroppo, invece, da 3 anni a questa parte, l'unica attività dell'amministrazione Raggi è spostare fondi da una parte all'altra, nella speranza di un rimedio 'last minute' all'incapacità diffusa dell'apparato di governo". E conclude: "Il risultato è che ancora una volta la città vede slittare 32 milioni, una perdita di risorse che peserà ulteriormente su interi comparti: dal verde alle aziende in house, dalla vendita del patrimonio immobiliare ai trasporti e a tutti i servizi ai cittadini. E purtroppo Roma tutto questo non può permetterselo". (Com)