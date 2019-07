Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE LAZIOL’assessore regionale al Turismo, Lorenza Bonaccorsi partecipa alla conferenza stampa di presentazione di ‘Euromoot 2019’, un evento internazionale che vede la partecipazione di oltre 5000 giovani scout, provenienti da tutta Europa, in pellegrinaggio nelle cinque province del Lazio. Ad illustrare i contenuti del progetto realizzato dagli Scout d'Europa – FSE ci saranno anche il Presidente Federale Antonio Posa, il Presidente italiano Marco Platania e il Responsabile del Progetto Euromoot Pietro Antonucci.Sede Regione Lazio, Sala Aniene - Via Cristoforo Colombo 212 – Roma(ore 10:00)Seduta del consiglio regionale del Lazio.Sede del consiglio del Lazio, via della Pisana – Roma(ore 10:30)VARIEConferenza stampa per la sottoscrizione del manifesto di intenti finalizzato alla ratifica delContratto di Fiumi per i territori del Bacino del Rio Capodacqua Santa Croce. Presenti tra gli altri il sindaco di Formia Paola Villa, il sindaco di Minturno Gerardo Stefannelli, il sindaco di Spingo Saturnia Salvatore Vento, il presidente Legambiente Lazio Roberto Sacchi, il presidente Legambiente sud pontino Eduardo Zonfrillo.Sala sicurezza del Comune di Formia(ore 11:30) (Rer)