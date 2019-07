Bilancio Roma: ok in assemblea capitolina a maxiemendamento giunta, lavori proseguono fino a tarda notte

- Con 26 voti favorevoli e 4 contrari l'assemblea capitolina ha dato il via libera al maxiemendamento della giunta capitolina, portato ieri in Aula. "Abbiamo depositato un emendamento nel quale, divise per settori indichiamo delle rimodulazioni,. Ci siamo accorti che mancava un finanziamento per il municipio XV. Gli avanzi sono stati indicati in quanto le opere sono pronte a partire, e abbiamo spostato dal 2019 al 2020 la traslazione rispetto all'impegno dei mutui che si sono resi necessari. Alcune opere sono state stralciate e le risorse sono state utilizzate ai fini della rimodulazione". Il provvedimento prevede il recupero di 20 milioni di euro che saranno destinati ai municipi per opere urgenti, principalmente lavori per scuole, centri anziani e mercati rionali. Tra le altre cose è previsto il completamento del polo natatorio di valco San Paolo e all'adeguamento delle normative impiantistiche del teatro dell'Opera. In linea generale vengono stralciate e rinviate opere per 13,5 milioni di euro, tra cui ci sono sei milioni inerenti alla revisione del progetto della tratta T2 (Fori-Clodio) della metro C.(Rer)