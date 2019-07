Usa: commissione Senato approva sanzioni contro gasdotto Nord Stream 2

- La commissione per le Relazioni estere del Senato degli Stati Uniti ha approvato oggi, 31 luglio, un disegno di legge che introduce sanzioni contro le società e le persone coinvolte nella costruzione del gasdotto Nord Stream 2, che secondo l'amministrazione Trump rafforzerebbe la presa economica di Mosca sull'Europa. Il disegno di legge, presentato dal repubblicano texano Ted Cruz e dal democratico del New Hampshire Jeanne Shaheen, è stato approvato dalla commissione 20 a 2 con un sostegno bipartisan. Spetterà al leader della maggioranza al Senato, il repubblicano Mitch McConnell, programmare un voto in Senato. (segue) (Was)