Albania: verso conclusione procedura verifiche candidati a membro corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio delle nomine nel sistema giudiziario in Albania (Ked) si avvia alla conclusione delle procedure per la selezione dei candidati a membro della Corte costituzionale. Il Ked ha reso noto oggi di aver passato a setaccio 19 candidati per 6 posti vacanti, dei quali 3 dovranno poi essere nominati dal presidente della Repubblica e altri 3 dal parlamento. Fino adesso hanno superato l'esame solo 5 candidati, mentre sono in attesa della valutazione anche altri due. Una volta selezionati, i candidati prescelti saranno sottoposti a delle interviste individuali, ed alla fine il Ked stilerà un elenco in base ad un sistema di punteggio. Il presidente della Ked Ardian Dvorani ha fatto sapere che le interviste saranno condotte durante il mese di agosto, per fare in modo che il prossimo mese di settembre i candidati possano essere nominati. (segue) (Alt)