Albania: verso conclusione procedura verifiche candidati a membro corte costituzionale (2)

- Il presidente della Repubblica ha 30 giorni a disposizione per scegliere; se entro questo periodo non procede con le nomine allora passano automaticamente quelli con il punteggi più alto. Lo stesso vale anche per il parlamento, il quale dovrebbe approvare le nomine con una maggioranza qualificata di voti. In caso fallisse, i candidati con il maggiore punteggio passano automaticamente. Da oltre un anno la Corte costituzionale albanese, composta da 9 membri, è fuori funzione, in quanto solo uno è riuscito a superare il processo di rivalutazione dei magistrati, teso a verificare i loro patrimoni, la loro formazione professionale e l'integrità morale. Gli altri o sono stati bocciati, oppure hanno rassegnato le dimissioni prima dell'avvio del processo. (Alt)