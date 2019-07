Commercio:18 persone sottoposte a Daspo per vendita illegale in zona Cave Ardeatine a Roma

- Ancora operazioni di contrasto al commercio illegale. Oggi la Polizia locale di Roma, nel pomeriggio, è intervenuta in via delle Cave Ardeatine fermando 18 persone che vendevano abiti, borse, scarpe e oggetti usati. I venditori irregolari, tra cui 9 donne, sono stati posti in stato di fermo e portati al centro di foto-segnalamento del Comando generale. Nei loro confronti è stata applicata la misura del Daspo urbano secondo quanto previsto dalla legge 48/2017.(Rer)