Egitto: Al Sisi, l'amministrazione statale si trasferirà nella Nuova capitale nel 2020

- Gli apparati dello Stato egiziano si trasferiranno nella Nuova capitale amministrativa, a est del Cairo, entro la metà del 2020. Lo ha detto oggi il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, secondo quanto riferisce il quotidiano statale “Al Ahram”. “L'intero organismo amministrativo statale verrà trasferito a metà del 2020. Ci saranno cinquantamila computer, tutti i dipendenti ne avranno uno”, ha detto Al Sisi, affermando che “i cittadini vedranno il cambiamento nel prossimo periodo". Il capo dello Stato ha minimizzato gli ultimi dati pubblicati dall’agenzia per le statistiche Capmas sull’aumento del tasso di povertà nel paese delle piramidi: "Le gente non è povera, gli appartamenti dell'intera città di New Mansoura sono già stati venduti", ha detto Al Sisi. (segue) (Cae)