Egitto: Al Sisi, l'amministrazione statale si trasferirà nella Nuova capitale nel 2020 (2)

- Il tasso di povertà in Egitto è salito al 32,5 per cento nell'anno fiscale 2017-2018 (concluso lo scorso 30 giugno) dal 27,8 per cento registrato nel 2015, secondo quanto dichiarato dal generale Khairat Kamel, responsabile di Capmas. La spesa totale di una singola famiglia egiziana è stata mediamente pari a 51.400 sterline egiziane (circa 3 mila dollari) nell'anno fiscale 2017/2018, rispetto alle 36.700 sterline del 2015 (quasi 2 mila dollari). Secondo i dati di Capmas, chiunque percepisca uno stipendio inferiore a 8,827 sterline (circa 532 dollari) viene considerato al di sotto della soglia della povertà. (Cae)