Giustizia: Siri indagato a Milano per autoriciclaggio (2)

- L'ipotesi di reato presupposta necessaria per la configurazione di quello di autoriciclaggio per il quale è indagato, dai pm milanesi, il senatore della Lega, Armando Siri, è quello di amministrazione infedele che avrebbe commesso la Banca agricola commerciale di San Marino nel concedere due prestiti senza garanzie all'allora sottosegretario e alla Tf holding, a lui riconducibile. Le anomalie dei due finanziamenti da 750 mila euro e 600 mila erano stati rilevati dall'Aif, l'Agenzia di informazione finanziaria, che secondo quanto emerso nell'inchiesta giornalistica de "L'Espresso" sarebbero stati denunciati alla Procura sammarinese come un "sospetto misfatto di amministrazione infedele" dell'istituto bancario. (Rem)