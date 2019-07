Energia: Argentina, governo autorizza esportazione gas a Cile (3)

- Il bacino di "Vaca Muerta", giacimento di 30 mila chilometri quadrati nella regione patagonica argentina tra le province di Neuquen e Rio Negro, è la seconda riserva al mondo di "shale gas" o gas di scisto. Si tratta di una risorsa considerata dal governo del presidente Mauricio Macri come uno dei principali assi di sviluppo del paese nel prossimo futuro. Le potenzialità di Vaca Muerta ne fanno inoltre un concreto obiettivo di interessi geopolitici nella regione. Per essere sfruttato il gas di scisto richiede di una tecnologia estrattiva costosa e considerata dagli ecologisti estremamente dannosa per l'ambiente: il fracking. Grazie a una forte politica di incentivi del governo, le principali compagnie petrolifere internazionali (Shell, Exxon, Total, Bp, Wintershall) hanno avviato negli ultimi due anni una forte campagna di investimenti e hanno dato il via allo sfruttamento intensivo di quest'area. (Abu)