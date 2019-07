Francia: Fd'I Senato, pronta interogazione su Gozi, Conte intimi recesso incarico o avvii procedura perdita cittadinanza

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Luca Ciriani, e il senatore di Fd'I, Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze, annunciano in un anota: "Anche in Senato presenteremo un'interrogazione al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri Moavero sulla incredibile vicenda di Sandro Gozi che sarà nominato responsabile degli Affari europei per il governo francese, dopo esserlo stato per l'Italia". (segue) (Com)