Francia: Fd'I Senato, pronta interogazione su Gozi, Conte intimi recesso incarico o avvii procedura perdita cittadinanza (2)

- I parlamentari Fd'I quindi aggiungono: "Il governo non può chiamarsi fuori. In base alla legge il presidente Conte intimi a Gozi di recedere dall'incarico o avvii l'iter per la perdita della cittadinanza. Sarebbe impensabile - proseguono - che chi ha avuto accesso a dossier delicati e riservati della nostra nazione, possa poi rappresentare uno Stato che negli ultimi anni ha dimostrato ostilità proprio nei confronti dell'Italia. Fd'I su questo punto incalzerà il governo e non consentirà che siano fatte scelte che danneggino i nostri interessi" concludono. (Com)