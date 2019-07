Eutanasia: Menorello (Vera lex), i M5s hanno rotto il contratto di governo

- “Il 24 settembre la Corte costituzionale, salvo clamorosi revirement rispetto all'ordinanza n. 207/18, introdurrà l'eutanasia per sentenza, chiamatela pure suicidio medicalmente assistito, se serve per ovattare la coscienza, annullando in tutto o in parte, importa nulla, l'art. 580 del codice penale, delitto di aiuto al suicidio". Lo ha dichiarato Domenico Menorello, coordinatore dell’osservatorio parlamentare Vera lex. "Per la prima volta su un tema tanto determinante - ha proseguito Menorello - la disciplina sulla vita e sulla morte sarà scritta da un giudice. E il Parlamento verrebbe esautorato, avvilito. Le due forze di maggioranza, avevano deciso, lo ha riferito Giancarlo Giorgetti lo scorso 11 luglio al seminario delle associazioni, per una legislatura di decantazione sui temi etici: nulla doveva aggiungersi o togliersi rispetto alla legislazione attuale.Non bastasse, nel contratto di governo Lega e M5s si sono impegnati, nei temi non espressamente ‘inclusi in questo accordo’, ‘a non mettere in minoranza l'altra parte in questioni che per essa sono di fondamentale importanza’ (par.1). Per la Lega evitare l'eutanasia risulta essere un tema di fondamentale importanza. Se ci sbagliamo, ne prenderemo atto. Vi é di più ancora: nel contratto di governo, Lega e M5s hanno anche giurato di voler ‘incrementare il processo decisionale in Parlamento’! Chi sta cercando di impedire al Parlamento di legiferare, vuole la sentenza della Corte sull'eutanasia e vuole radicalmente stravolgere la legislazione sui temi etici. E chi vuole che sia un giudice a decidere sulla ‘morte’ e sul ruolo del Servizio sanitario nazionale vuole l'annichilimento anche formale del Parlamento! Nelle commissioni II e XII della Camera i 5 stelle stanno impedendo che si arrivi a un testo base e cioè vogliono impedire di arrivare al voto dell'Aula". (segue) (Ren)