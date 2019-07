Eutanasia: Menorello (Vera lex), i M5s hanno rotto il contratto di governo (2)

- "Addirittura - ha aggiunto Menorello - non si raggiunge l'accordo nemmeno sui soli artt. 1 e 2 della pdl Pagano, che rafforzano le cure palliative (art. 2) e propongono (art. 1) un aggiornamento dell'art. 580 del Codice penale, senza prendere posizione sui temi eutanasici, ma solo per arrestare lo scippo della decisione da parte della Consulta che, di fronte a una modifica della norma, dovrebbe fermare il proprio procedimento. Dunque, i 5 Stelle vogliono l'eutanasia per sentenza e vogliono la contemporanea umiliazione del Parlamento, consentendo che ci sia una decisione non prevista dall'accordo su un tema, in teoria, fondamentale per la Lega". "Il contratto di governo – ha concluso Menorello - è rotto. La Lega ne tragga le conseguenze o rinunci alla sua più profonda identità". (Ren)