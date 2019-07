Libia: polizia forense riceve attrezzature Unmas finanziate dal Canada

- La polizia forense libica del ministero dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) ha ricevuto quattro set di attrezzature speciali finanziate dal governo del Canada per rispondere agli incidenti che coinvolgono ordigni esplosivi. La cerimonia di consegna si è tenuta ieri presso la sede delle Nazioni Unite Missione di supporto in Libia (Unsmil). Presenti il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé, i funzionari del Servizio di azione Onu contro le mine (Unmas), nonché i rappresentanti della polizia forense libica. “Questa assistenza è una prova che l'obiettivo e l'impegno delle Nazioni Unite nei confronti della Libia non sono cambiati. Sono particolarmente lieto del contributo del generale Mahmoud Ashour nella promozione della parità di genere nelle attività del settore della sicurezza", ha detto Salamé. Da parte sua, il generale Ashour - capo della polizia forense libica – ha sottolineato che le nuove attrezzature “saranno utilizzate a beneficio di tutti i cittadini della Libia, indipendentemente dal loro orientamento politico”. L'attrezzatura, fornita dall'Unmas e finanziata dal governo canadese, svolgerà un ruolo importante nel sostenere il lavoro della polizia forense libica per rispondere agli incidenti che coinvolgono oggetti esplosivi, inclusi residuati bellici, nei luoghi che sono sotto attacco. Nel mese di aprile, 16 funzionari libici - maschi e femmine - hanno completato un corso di formazione organizzato dall'Unmas in Ucraina, finanziato dal governo del Canada. (Com)