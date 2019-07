Roma: Mibac, da domani stop a lavori in cantieri fast food Terme Caracalla​

- "Dopo la revoca in autotutela del progetto per la realizzazione di un fast food alle Terme di Caracalla, da domani i cantieri saranno fermi. Con un atto firmato dal direttore generale della direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Gino Famiglietti, il Mibac ha disposto la sospensione dei lavori". Lo rende noto il Mibac, precisando che "il provvedimento è già stato notificato dai militari dell'Arma alla ditta esecutrice". (Com)