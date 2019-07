Trasporti: Terzi su integrazione tariffaria, l'adeguamento migliorerà qualità servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'integrazione tariffaria si potrà viaggiare indistintamente su treni, bus, tram e metro in tutta l'area metropolitana di Milano e in quella brianzola. L'adeguamento tariffario migliorerà la qualità dei servizi". L'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, spiega così il senso della delibera approvata oggi dalla Giunta regionale: "Una decisione 'obbligatoria' alla luce della politica messa in atto dal Comune di Milano - prosegue Terzi - L'integrazione mira a ottimizzare e rendere più ampia l'offerta per chi quotidianamente usa il trasporto pubblico. L'azione, che riguarda principalmente la città metropolitana di Milano, oltre che Monza e Brianza, è in linea con quanto accade nelle città più importanti d'Europa". (com)