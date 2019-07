Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNECommissione consiliare congiunta Mobilità, Trasporti, Politiche ambientali, energia, protezione civile, animali e verde e verifica controllo enti partecipati. Ordine del giorno: sopralluogo presso l'aeroporto di Linate per verificare il progetto di rinnovamento delle piste e dell'aerostazioneAeroporto Linate, Porta 1 (ore 9)Commissione urbanistica, edilizia privata, sistema agricolo milanese, turismo, marketing territoriale, benessere, sport e tempo libero, allo Stadio di San Siro per valutare le criticità del terzo anello e lo stato della struttura nel suo insieme. Parteciperanno: il Direttore Tecnico Stadio San Siro, Andrea Sassi; l'Assessore allo Sport, Roberta Guaineri; l'assessore all’Urbanistica, Pierfrancesco Maran; il Direttore Area Sport, Mario Almasio; il Direttore Servici Civici Partecipazione e Sport: Andrea Zuccotti; il Vice Direttore Facility Management, Massimiliano Papetti; il Funzionario Facility Management: Santo Genduso; il Direttore Area Urbanistica: Simona Collarini; il Direttore Area Urbanistica-Valorizzazione Aree, Giancarlo Tancredi.Stadio San Siro, ingresso 8 (ore 11.30)MONZASeduta del consiglio provinciale e convalida dell'elezione di Luca Santambrogio a cui segue il giuramento del nuovo presidente della provincia di Monza e della BrianzaConsiglio provinciale, via Grigna 13, Monza (ore 14.30) (Rem)