Trasporti: Terzi su integrazione tariffaria, fascia utenti che subirà aumenti ringrazi Milano e Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, risponde alle critiche sollevate dal consigliere Pietro Bussolati del Pd in merito alla delibera approvata oggi dalla Giunta regionale sull'integrazione tariffaria: "Aumentando a due euro la tariffa urbana di Milano è inevitabile che le tariffe delle corone più esterne subiscano dei ritocchi - afferma Terzi - La responsabilità originaria va dunque ricercata nella scelta del Comune di Milano che ha aumentato le tariffe Atm; Bussolati perciò si rivolga ai suoi amici di partito. Questa situazione ha impedito che si potesse da subito intervenire per calmierare gli aggiornamenti tariffari, mentre Milano ha previsto agevolazioni limitate esclusivamente al contesto cittadino, senza preoccuparsi delle ricadute negative sui viaggiatori dell'area Milanese e della Brianza monzese". "Una politica miope - continua - questa, incapace di guardare al di là del proprio ombelico: e questo è grave per una realtà come quella milanese che, a ragion veduta, vanta una dimensione internazionale. Senza la fuga in avanti di Milano, sarebbe stato possibile strutturare un sistema che mantenesse, per un periodo di transizione, anche il titolo di viaggio solo treno: la fretta pretestuosa del Comune di Milano lo ha impedito, dato che ora mancano i tempi tecnici per mettere in atto un'operazione di questo tipo considerando che la tariffazione integrata parziale è partita a metà del mese di luglio". (segue) (com)