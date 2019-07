Trasporti: Terzi su integrazione tariffaria, fascia utenti che subirà aumenti ringrazi Milano e Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più volte - prosegue l'assessore su Facebook illustrando i contenuti della delibera approvata oggi dalla Giunta - ho detto al Comune e all'Agenzia di bacino che occorreva del tempo per rendere maggiormente armonica la misura del biglietto unico, scongiurando storture che avevamo paventato da subito, da quando Milano aveva deciso l'aumento delle tariffe Atm in maniera unilaterale. Regione e Trenord sono al lavoro per definire misure di compensazione a favore dei pendolari, in modo da contenere i disagi: la delibera regionale approvata oggi prevede uno specifico mandato in tal senso. Il Comune di Milano e l'Agenzia Tpl milanese facciano altrettanto, rinuncino a una parte degli introiti milionari derivanti dall'aumento del biglietto a due euro per aiutare i pendolari". "Faccio fatica a comprendere questa inutile polemica del PD. Primo perché destituita di fondamento - conclude - e secondo perché mi chiedo dove fossero i consiglieri regionali in questione quando il Comune di Milano ha aumentato di quasi il 40% i biglietti dell'Atm. Mi pare un pessimo tentativo per sviare l'attenzione rispetto alle reali responsabilità di quelli che, sino ad oggi, sono gli unici aumenti certi e cioè proprio quelli del PD milanese. Il Comune di Milano, ricordo, ha pensato solo a fare cassa sulla pelle degli utenti. Come Regione lo avevamo detto da tempo, lanciando allarmi ignorati da Palazzo Marino e dall'Agenzia Tpl milanese. La fuga in avanti del Comune, che ha forzato i tempi sull'integrazione tariffaria solo per essere legittimato ad aumentare i biglietti di Atm, determinerà necessariamente degli aggiornamenti tariffari per tutti gli utenti dell'area metropolitana e della Brianza monzese". (com)