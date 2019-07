Istat: Brunetta (FI), governo regala assistenza e sussidi

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in una nota, in riferimento all'Istat, osserva: "Che questo dato esca oggi in contemporanea al lancio della nuova stagione delle politiche attive fondate su precari navigator (che si sommano ai precari facilitator del M5s) e su precari specializzati di Anpal Servizi, è solo la dimostrazione di quanto confusa sia la politica del governo e di quanto confuso sia il giovane ministro Di Maio che confonde il ruolo di ministro con quello di attivista Cinque stelle e trasforma la prima giornata dei navigator in una convention alla Casaleggio, così come aveva fatto qualche giorno fa con i neo assunti dell'Inps, definendo questa una assunzione di massa degna della Prima Repubblica. Perché questo è il messaggio del Movimento cinque stelle, assistenza, posto di Stato e sussidio. Roba da fare impallidire Achille Lauro.... e intanto il Paese è piombato nella stagnazione con crescita zero".(Com)