Tav: Bonino (+Europa) deposita mozione in Senato, opposizioni pregiudizialmente ideologiche

- La senatrice di +Europa, Emma Bonino, ha depositato in Senato una mozione per il sì alla Tav e che sarà messa in votazione la prossima settimana. Hanno firmato, tra gli altri, anche i senatori Monti, De Falco, Casini, Errani, Nencini. La Tav è un'opera, si legge nella mozione, che presenta "caratteristiche di piena sostenibilità economica e ambientale e non giustifica forme di opposizione pregiudizialmente ideologiche". (Rin)