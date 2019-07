Egitto: Al Sisi annuncia la realizzazione di un’enorme banca dati sotterranea

- L’Egitto ha costruito un bunker sotterraneo in grado di ospitare un’enorme quantità di server e dati elettronici. Lo ha annunciato quest’oggi il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, citato dalla stampa del paese nordafricano. Soprannominata “The Collecting Mind" (“La mente che accumula”), la banca dati è stata realizzata in un luogo non meglio precisato dell’Egitto, a circa 14 metri di profondità. L'archivio raccoglierà tutti i dati dello Stato in un unico luogo garantendo al tempo stesso un elevato livello di sicurezza. L’annuncio di Al Sisi avviene mentre l'Egitto è in procinto di avviare un vasto programma di digitalizzazione che dovrebbe coinvolgere tutto il paese. (Cae)