Calabria: i provvedimenti approvati oggi dalla Giunta regionale

- Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha presieduto la riunione di Giunta durante la quale sono state approvate una serie di delibere anche in materia di rifiuti, bilancio, sviluppo economico e trasporti. Su proposta congiunta del vice presidente Francesco Russo e degli assessori Mariateresa Fragomeni, allo sviluppo economico e al bilancio, e Roberto Musmanno, ai trasporti e alle infrastrutture, l'Esecutivo ha deciso la prosecuzione per l’annualità 2019/2021 del progetto strategico regionale Calabria Impresa.Eu, afferente allo sportello unico per le attività produttive e l'edilizia, assegnato al Patto per lo sviluppo, Por Calabria Fesr-Fse 2014/2020, Fsc 2014/2020. È stato poi deliberato, su proposta dell’assessore Musmanno, il perimetro del Bacino ottimale interregionale per la parte calabrese dell'Area integrata dello Stretto. La delibera è stata approvata in attuazione dell'Accordo dell’1 marzo per l’istituzione dell’Area integrata dello Stretto, tra la Regione Sicilia, la Regione Calabria, la città metropolitana di Messina, la città metropolitana di Reggio Calabria e la Conferenza permanente interregionale, per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto. E' stato approvato inoltre il disegno di legge di modifica della legge sismica. In merito Musmanno ha dichiarato: "Nello specifico, il disegno di legge accoglie le osservazioni del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su una precedente modifica della legge 37 del 2015, relativa alle procedure per autorizzazione sismica, e allo stesso tempo introduce alcune semplificazioni alle procedure di autorizzazione stesse. Inoltre dà mandato al Dipartimento competente per approvare gli elenchi di opere poco rilevanti o non rilevanti dal punto di vista sismico ai sensi del decreto sblocca cantieri". (segue) (Ren)