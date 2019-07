Calabria: i provvedimenti approvati oggi dalla Giunta regionale (2)

- "Tali elenchi - ha continuato Musmanno - consentiranno di rendere rapidamente operativa la procedura di deposito degli interventi poco rilevanti e non rilevanti quando saranno pubblicate le relative Linee guida da parte del Governo. Complessivamente si potrà conseguire un consistente snellimento delle procedure di autorizzazione sismica presso il Genio civile". Su indicazione dell’assessore Fragomeni, la Giunta ha anche approvato una serie di variazioni di bilancio tra cui una per l’allocazione di 967 mila euro allo scopo di procedere all’avvio del progetto “Ecosistema 2” sul potenziamento dei servizi sanitari per i cittadini e un’altra di 30 milioni di euro finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico per l’annualità 2019/2020. In materia di sviluppo economico, sempre su proposta dell’assessore Fragomeni, è stata formalizza l'intesa alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo per il collegamento tra San Procopio e Palmi Sud e alla demolizione degli elettrodotti esistenti. Infine, su proposta dell’assessore all'ambiente Antonella Rizzo, l’Esecutivo ha deliberato l’integrazione al metodo di calcolo della raccolta differenziata per alcuni rifiuti sanitari assimilati agli urbani, ovvero assorbenti igienici, pannoloni e pannolini pediatrici. (segue) (Ren)