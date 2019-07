Calabria: i provvedimenti approvati oggi dalla Giunta regionale (3)

- Rizzo ha spiegato: “I comuni devono farsi carico dell'organizzazione della raccolta e della gestione di questo tipo di rifiuto prodotto dalle strutture ospedaliere, extra ospedaliere, residenziali e semi residenziali che offrono prestazioni sanitarie assistenziali e socio assistenziali. In pratica, nei territori comunali in cui vi è un elevato numero di queste strutture, la produzione di tali rifiuti altera l’effettiva percentuale di raccolta differenziata raggiunta dalle Amministrazione comunali, compromettendo gli sforzi messi in campo per potenziare la raccolta differenziata anche attraverso l’erogazione di ingenti risorse pubbliche da parte della Regione". "Con l'Arpacal - ha evidenziato inoltre l’assessore - sono state stabilite le modalità affinché questi rifiuti siano considerati ‘frazione neutra’ in modo da non influenzare la percentuale di raccolta differenziata. Intanto, è previsto un monitoraggio sperimentale nel comune campione di Cotronei, sede di strutture sanitarie e socio sanitarie con un numero di posti letto pari al 10% della popolazione residente. Successivamente si procederà con gli altri Comuni che ne faranno richiesta”. (Ren)