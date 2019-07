Senato: Pavanelli (M5s), mio impegno con entusiasmo a servizio cittadini

- La neosenatrice del Movimento cinque stelle, Emma Pavanelli, nella sua prima nota da parlamentare afferma: "Sono onorata di entrare a far parte del Senato della Repubblica e del gruppo Movimento cinque stelle. Sono felice di poter dare, come portavoce del Movimento, il mio contributo per le nostre battaglie, in particolare sull'ambiente, una delle nostre stelle. La sostenibilità - aggiunge - è la chiave della costruzione del futuro di tutti noi. Lavorerò con impegno e entusiasmo al servizio dei cittadini". (Com)