Tav: Bernini (FI), nostra mozione per sì, centrodestra sia unito

- Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota: "Il gruppo di Forza Italia al Senato presenterà una dettagliata mozione sì Tav in cui spiegheremo le mille ragioni per cui questa è un'opera fondamentale per la crescita del Paese e per non isolarlo dalle principali direttrici europee. Del resto - spiega - siamo il partito che, con i governi Berlusconi, ha portato l'Alta Velocità in Italia e ha sempre, coerentemente, sostenuto lo sviluppo infrastrutturale. Invitiamo quindi le altre forze del centrodestra a votare la nostra mozione: insieme abbiamo infatti più voti del Movimento cinque stelle, e potremo quindi mandare anche un segnale inequivocabile all'Unione europea sulla volontà del Parlamento italiano di completare l'opera". (Com)