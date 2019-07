Giustizia: su Siri inquirenti hanno sentito teste in inchiesta Milano

- Oltre alle perquisizioni e sequestri effettuati nei giorni scorsi gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf di Milano, coordinati dai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta, hanno sentito più persone informate sui fatti nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano per autoriciclaggio in cui sono indagati il senatore della Lega, Armando Siri, e il suo capo segreteria Marco Luca Perini. Le indagini sono state avviate nei mesi scorsi a seguito dell'invio della magistratura inquirente di San Marino, tramite un rogatoria, di un'informativa dell'Aif, l'Agenzia di informazione finanziaria della Repubblica sanmarinnese, in cui era segnalata la concessione di due prestiti sospetti da 750 mila e 600 mila euro da parte della Banca agricola commerciale. (Rin)