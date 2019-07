Grecia: ex capo preparativi Olimpiadi 2004 scelto anche per bicentenario rivolta contro Impero ottomano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Grecia ha nominato Gianna Angelopoulos, ex capo dei preparativi per le Olimpiadi del 2004 ad Atene, per lo stesso ruolo in vista dell'organizzazione dei festeggiamenti per i due secoli della rivolta ellenica contro l'Impero ottomano. La nomina dell'imprenditrice è stata annunciata dopo l'incontro odierno con il premier greco Kyriakos Mitsotakis. I festeggiamenti per i 200 anni dalla rivolta contro l'Impero ottomano, che ha portato alla nascita dello Stato greco moderno, si terranno nel 2021 e, secondo Mitsotakis, "permetteranno alla Grecia di reintrodursi al mondo dopo la prolungata crisi finanziaria". Angelopoulos, ex deputata di Nuova democrazia (Nd), viene considerata artefice del successo organizzativo delle Olimpiadi del 2004 in Grecia, essendo subentrata dopo i gravi ritardi provocati dai precedenti organizzatori. (Gra)