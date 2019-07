Frosinone: 450 kg di prodotti alimentari sequestrati e quasi 12mila euro di multe in 4 negozi

- Quasi 12mila euro complessivi di sanzioni e 450 kg di prodotti alimentari sequestrati. E’ quanto è toccato a 4 attività commerciali tra Frosinone e Ferentino a cui sono stati contestate carenze sul fronte igienico e sanitario. Tra le irregolarità riscontrate dai carabinieri anche l’assenza delle procedure Haccp e di quelle di rintracciabilità degli alimenti. Sono in corso accertamenti anche sugli attestati di formazione in materia di sicurezza alimentare di 5 addetti alla somministrazione che non sono stati esibiti al momento del controllo. Le multe complessivamente ammontano a 11.880 euro. Le operazioni sono state condotte dai i militari delle compagnie di Frosinone e Anagni, insieme al personale del Nas carabinieri di Latina.(Rer)