Valle d'Aosta: in scena al Castello Gamba di Châtillon l'"Aida" di Verdi

- Sabato, ore 21.30, presso il Castello Gamba di Châtillon in Valle d'Aosta, sede del museo regionale di arte moderna e contemporanea, andrà in scena presso il parco l'Aida di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo, ad entrata libera, è stato organizzato dall’associazione Sviluppo commercio e turismo Châtillon in sinergia con il Corps philharmonique de Châtillon e con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dell’assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dell’amministrazione comunale di Châtillon. L'opera in quattro atti, composta su libretto di Antonio Ghislanzoni, così come arrangiata per voci, fiati e narratore da Marco Somadossi e Michele Fioroni, sarà interpretata dal soprano Serena Rubini (Aida), dal tenore Dario Prola (Radamès) e dal mezzo-soprano Linda Katarina Helena Giotas (Amneris), oltre che dal Corps Philharmonique de Châtillon, diretto per l’occasione da Stephanie Praduroux. La voce narrante di Luca Liffredo proporrà i passi più celebri dell'"Aida", mentre l'École de Danse Val de Ballet, con la partecipazione di tre ballerine russe del Young Ballet di Mosca (Anna Sheleg, Evdokia Pavlova e Veronica Brizgalova), eseguirà le coreografie preparate da Ekaterina Dalskaya. La rappresentazione sarà arricchita da luci ed effetti scenografici predisposti dal giovane director cinematographer Jean-Marc Garin e la direzione artistica è stata affidata a Davide Enrietti. Al termine vi sarà la possibilità di degustare calici di vino valdostano. (Ren)