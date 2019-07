Frosinone: litigano per un parcheggio, poi lo inseguono in auto e lo picchiano, 4 arresti a Ferentino

- Prima una lite per futili motivi sul parcheggio, poi l’inseguimento con due automobili e infine l’aggressione. Quattro persone, di cui tre maggiorenni di 36, 43 e 18 anni, e un minorenne sono stati denunciati dai carabinieri a Ferentino per lesioni aggravate. I quattro hanno inseguito la vittima a bordo di 2 vetture fino al piazzale antistante una sala Bingo e lì l’hanno aggredita causandogli ferite e contusioni guaribili in non meno di 20 giorni. L’intervento è stato condotto dai carabinieri della compagnia di Anagni.(Rer)