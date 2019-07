Nato: Stoltenberg, assistiamo a fine Inf, serve forte unità (3)

- Il segretario generale, rispondendo a delle domande, ha spiegato che "gli alleati sono preoccupati per la situazione nel Golfo". La libertà di navigazione "è, ovviamente, di grande importanza per tutti gli alleati della Nato. E diversi alleati della Nato hanno già risorse nel Golfo, ma non vi è stata alcuna richiesta per una missione Nato nel Golfo". Inoltre, "gli alleati sono preoccupati per le attività dell'Iran nella regione". Per "le loro attività destabilizzanti; il loro sostegno a diversi gruppi terroristici; il programma missilistico iraniano e anche il fatto che abbiano ripreso l'arricchimento dell'uranio. Quindi continuiamo a seguire da vicino la situazione", ha detto. (segue) (Beb)