Nato: Stoltenberg, assistiamo a fine Inf, serve forte unità (4)

- Tornando sul tema del trattato Inf, Stoltenberg ha ricordato che è stato "una pietra miliare per la sicurezza europea per decenni, perché il Trattato Inf vieta un'intera categoria di armi, tutte armi a raggio intermedio". Per questo, "abbiamo chiesto alla Russia più e più volte di ritornare in conformità e di rispettare il Trattato Inf. Il problema e il motivo per cui ora vediamo la fine del Trattato Inf è che la Russia sta violando il Trattato. La Russia, nel corso di diversi anni, ha schierato nuove armi a raggio intermedio. Sono dotate di doppia capacità, possono trasportare armi nucleari, possono raggiungere le città europee in pochi minuti, sono mobili, difficili da rilevare e riducono anche la soglia di qualsiasi potenziale utilizzo di armi nucleari nei conflitti armati", ha sottolineato. (segue) (Beb)