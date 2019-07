Nato: Stoltenberg, assistiamo a fine Inf, serve forte unità (5)

- Stoltenberg ha ribadito la richiesta "alla Russia di ritornare in conformità per salvare il trattato". Ma allo stesso tempo "siamo preparati per un mondo senza il Trattato Inf, con più missili russi. E i ministri della difesa della Nato hanno preso una decisione durante la nostra riunione di giugno che risponderemo, ma risponderemo in modo difensivo, coordinato e misurato. Esamineremo le opzioni convenzionali: difesa aerea e missilistica, migliore intelligenza, esercitazioni e anche nuove iniziative sul controllo degli armamenti". Il segretario generale ha ricordato anche che la Nato non intende riprodurre quanto la Russia sta facendo. "Non intendiamo dispiegare nuovi sistemi nucleari terrestri in Europa. Ma, naturalmente, anche dopo la fine del Trattato Inf, con più missili russi in Europa, dobbiamo assicurarci di continuare una deterrenza e difesa credibili e faremo il necessario per mantenere credibili deterrenza e difesa", ha proseguito. (segue) (Beb)