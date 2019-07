Nato: Stoltenberg, assistiamo a fine Inf, serve forte unità (6)

- In merito alle spese per la difesa dei paesi alleati, Stoltenberg ha aggiunto che, di fronte a nuove sfide bisogna aumentare le risorse a disposizione. "Sono un politico e so che i politici preferiscono spendere soldi per la salute, per l'istruzione, per le infrastrutture piuttosto che per la difesa. E questo è il motivo per cui le abbiamo ridotte quando le tensioni sono diminuite. Ma a volte è necessario investire di più nella difesa. E ora vediamo nuove sfide, nuove minacce e quindi dobbiamo aumentare le spese per la difesa. E sono assolutamente certo che, non solo la Germania, ma anche altri alleati, rispetteranno le promesse e gli impegni presi nel 2014", ha concluso. (Beb)