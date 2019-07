Foggia: Pisicchio, incontro proficuo in Prefettura sull'emergenza abitativa

- "Un incontro proficuo dal quale è emersa, ancora una volta, la nostra piena disponibilità a collaborare con il comune di Foggia. La Regione ha infatti confermato la piena disponibilità a cedere dei suoli di sua proprietà per realizzare 150 alloggi". Lo ha dichiarato l'assessore alle Politiche abitative, Alfonso Pisicchio, a margine del tavolo in Prefettura a Foggia sull'emergenza abitativa. "E - ha proseguito Pisicchio - nell'ultima delibera di giunta abbiamo già concesso un primo suolo ad Arca Capitanata, collocato nella zona della fiera. Arca, che sempre d'intesa con la Regione, ha deciso di far partire con fondi propri una manifestazione di interesse pubblico per individuare sul mercato immobiliare, e a determinate caratteristiche, degli alloggi sfitti da destinare all'emergenza abitativa. La manifestazione sarà disponibile entro settembre". "Sono molto soddisfatto - ha concluso l'assessore - perché il tavolo prefettizio ha dimostrato quanto sia importante la sinergia istituzionale mettendo da parte ogni polemica politica".(Ren)