Nigeria: detenzione leader sciita Zakzaky, Movimento islamico annuncia sospensione temporanea proteste

- Il Movimento islamico della Nigeria (Imn), principale gruppo sciita del paese, ha annunciato la sospensione temporanea delle proteste per chiedere il rilascio del suo leader, l’imam Ibraheem Zakzaky, detenuto dal 2015. In una dichiarazione rilasciata oggi, l'Imn ha motivato la decisione con il rispetto nei confronti di alcuni persone e gruppi intervenuti per cercare di risolvere la questione della detenzione di Zakzaky, definita “illegale”. L'annuncio giunge due giorni dopo che il governo ha messo fuori legge il Movimento. Lunedì scorso l'Alta corte dello stato nigeriano di Kaduna ha aggiornato al prossimo 5 agosto l’udienza per decidere se rilasciare su cauzione per ragioni mediche il leader dell’Imn, agli arresti da tre anni con l'accusa di complotto contro lo Stato. Lo riferisce la stampa nigeriana. I militanti del gruppo, che da anni denunciano quella che considerano una detenzione "illegale" del loro leader, sono coinvolti negli scontri con la polizia che nelle ultime settimane hanno provocato morti e feriti da entrambe le parti. Dopo aver vietato per l'ennesima volta al gruppo la possibilità di riunirsi e manifestare, le autorità giudiziarie nigeriane hanno inoltre concesso al governo l’autorizzazione di etichettare l'Imn, principale gruppo sciita del paese, come un'organizzazione terroristica. (segue) (Res)