Nigeria: detenzione leader sciita Zakzaky, Movimento islamico annuncia sospensione temporanea proteste (2)

- Nel 2016 un'Alta corte federale di Abuja aveva ordinato il rilascio di Zakzaky ma un tribunale statale ha in seguito invalidato la sentenza. I legali dell'imam Zakzaky chiedono oggi ai giudici la sua liberazione per poter ricevere cure mediche all'estero, affermando che da quando l'imputato è in carcere le sue condizioni di salute, e in particolare la vista, si stanno deteriorando. I primi scontri tra l’esercito e i militanti sciiti filo-iraniani dell'Imn sono scoppiati il 12 dicembre 2015 a Zaria dopo che l’esercito aveva denunciato di aver scoperto un complotto per uccidere il capo delle forze armate, Tukur Buratai, nominato dal presidente Muhammadu Buhari per coordinare le operazioni di contrasto al gruppo jihadista Boko Haram. Le violenze scoppiate in seguito fra i sostenitori di Zakzaky e l'esercito avevano trasformato la città di Zaria in un campo di battaglia dopo che le forze armate avevano deciso di demolire il principale santuario sciita del centro e l’abitazione dell’imam, alimentando ancora di più la tensione nell’area. Secondo quanto denunciato dall'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw), nel 2015 l’esercito nigeriano ha sepolto in fosse comuni almeno 300 musulmani sciiti dopo averli uccisi nell'attacco, "del tutto ingiustificato", alla città settentrionale di Zaria. In relazione agli scontri delle ultime settimane, di recente un portavoce del movimento citato dai media locali ha parlato di almeno 20 manifestanti sciiti uccisi nelle proteste riesplose nella capitale Abuja. (Res)