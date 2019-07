Lombardia: Sertori, 10 mln per manutenzione reticolo idrico e ripristino dissesti

- Uno stanziamento di 10 milioni di euro per interventi finalizzati al ripristino di situazioni di dissesto idrogeologico o di interventi di manutenzione del territorio conseguente ai danni causati o indotti da fenomeni naturali. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta lombarda su proposta dell'assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, che stabilisce anche i criteri per accedere alla misura. "La misura - ha spiegato Sertori - nasce per andare incontro alle aspettative diffuse del territorio e sostenere l'attuazione di progetti locali mirati, spesso esclusi dalle graduatorie delle grandi opere. I Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti - ha continuato - potranno accedere a questi fondi per la messa in sicurezza e la manutenzione del reticolo idrico minore e per il ripristino di dissesti potenzialmente pericolosi per persone e infrastrutture". I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, potranno ottenere un contributo sino al 90% della spesa ammissibile, mentre per i Comuni con popolazione compresa tra i 5 mila e 15 mila abitanti il contributo potrà giungere sino al 50%. (segue) (com)