Camera: approvata mozione Lega-M5s per perseguire crimini commessi dallo Stato islamico

- E’ stata approvata oggi alla Camera dei deputati con 274 voti a favore e 209 astenuti la mozione numero 1-00235, presentata da Eugenio Zoffili (Lega), Pino Cabras (M5s) ed altri, per le iniziative, in ambito internazionale ed europeo, sul perseguimento dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dallo Stato islamico, con particolare riferimento alle minoranze religiose in Iraq e Siria. L'Assemblea ha invece respinto le mozioni presentate da Lia Quartapelle Propopio (Partito democratico), Valentino Valentini (Forza Italia) e altri. “Sono passati ben 15 anni da quando il mondo conobbe la nascita della cellula terroristica di Al Qaeda nel territorio iracheno e da allora abbiamo assistito a ben 13 anni di conflitti e tensioni dovute alle lotte fratricide che hanno portato a un’escalation di terrore con la nascita dello Stato islamico nel 2013-2014. È per questo che la mozione votata oggi in Parlamento è un importante segnale dell’impegno del governo italiano a fare quanto in suo potere per sostenere iniziative internazionali per perseguire i crimini di Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante)”, ha commentato Simona Suriano, deputata del MoVimento 5 Stelle, intervenuta oggi nell’aula di Montecitorio per la dichiarazione di voto sulla mozione. (segue) (Res)