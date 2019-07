Camera: approvata mozione Lega-M5s per perseguire crimini commessi dallo Stato islamico (2)

- “L’Europa ha un’esperienza importantissima in tema di tribunali internazionali e ci auguriamo che la metta a disposizione di popolazioni che hanno subito efferati crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidi messi in atto con sistematicità dai combattenti del Daesh. Quando si parla di ricostruzione in scenari post bellici, possiamo dire con orgoglio che l’Italia ha sempre risposto chiaramente e senza indugi e che è pronta a un altro sforzo per sostenere le richieste di aiuto che ci arrivano dal Medio Oriente”, ha detto ancora la deputata. “La risoluzione 2379 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sancisce l’istituzione di una task force d’inchiesta che faccia luce sui crimini commessi dal Daesh, coadiuvando le autorità locali nelle indagini. Ma essa ha bisogno di un maggiore sostegno a livello internazionale perché ad oggi mancano ancora gli strumenti operativi perché la risoluzione diventi efficace. Noi del M5s siamo convinti che questa mozione sia un tassello importante affinché vengano ristabiliti equilibri di pace indispensabili per la convivenza dei popoli del bacino del Mediterraneo e si evitino l’insorgere di nuove formazioni terroristiche all’ombra di finanziatori internazionali”, ha concluso la deputata. (Res)