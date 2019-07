Maltempo Lazio: Montino (sindaco Fiumicino), approvata delibera per avviare stato di calamità

- E' stata approvata dalla giunta del Comune di Fiumicino la delibera per lo stato di calamità. L'atto è propedeutico all'avvio dell'iter in Regione Lazio per il riconoscimento della calamità, a seguito degli eventi di forte maltempo che hanno interessato il territorio domenica scorsa. Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, spiega: "Come anticipato, oggi ho convocato una seduta di giunta per deliberare lo stato di calamità. Un atto necessario per chiedere alla Regione Lazio l'erogazione di un contributo pari a 2,6 milioni di euro necessari agli interventi per sanare i gravissimi danni arrecati alle abitazioni e alle aziende dalla tromba d'aria che all'alba del 28 luglio scorso ha attraversato Focene. I fondi serviranno anche a contribuire alle spese che il Comune ha già sostenuto e sta sostenendo in questi giorni per la rimozione dei rifiuti e dei detriti provocati dall'eccezionale evento". Il sindaco conclude: "Adesso la delibera sarà inviata immediatamente alla Regione a cui chiederemo di stringere i tempi il più possibile e dichiarare lo stato di calamità".(Com)